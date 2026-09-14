Визит Си Цзиньпина в Нью-Дели на саммит БРИКС — первый за семь лет — стал символическим рубежом в отношениях двух ядерных держав, которые еще недавно находились в состоянии жесткого военного противостояния в Гималаях. Но значение этой встречи выходит далеко за рамки китайско-индийских отношений. Пекин и Дели начали переход от открытой конфронтации к более управляемому соперничеству, и этот процесс способен изменить не только баланс сил в Азии, но и конфигурацию экономических маршрутов по всей Евразии.

Сближение не означает, что Китай и Индия перестали быть конкурентами. Напротив, обе стороны пытаются снизить цену противостояния в момент, когда мировая система становится все более многополярной.

Неконтролируемая конфронтация требует значительных ресурсов, тогда как ограниченная разрядка позволяет сосредоточиться на экономическом росте, торговле и укреплении собственного влияния.

Отправной точкой кризиса стали смертельные столкновения в Галване в 2020 году, после которых двусторонние отношения были фактически заморожены. Ограничивались прямые контакты, ужесточались визовые и инвестиционные правила, сокращались многие форматы взаимодействия. Однако продолжительная конфронтация оказалась слишком дорогой для двух экономик. После соглашения о патрулировании границы в 2024 году началась постепенная нормализация, которую затем закрепили встречи Нарендры Моди и Си Цзиньпина на международных саммитах. К нынешнему этапу стороны подошли с восстановлением прямых авиарейсов, упрощением отдельных процедур для бизнеса и ростом торговли.

Экономическая взаимозависимость остается главным ограничителем конфронтации. Китай является крупнейшим торговым партнером Индии и поставщиком множества критически важных компонентов. Индийская промышленность и энергетический сектор пока не способны быстро отказаться от китайских цепочек поставок. При этом растущий товарооборот сопровождается увеличением индийского дефицита, что превращает торговлю одновременно в источник сотрудничества и противоречий.

Для Нью-Дели эта зависимость особенно неудобна. Индия стремится превратиться в самостоятельный производственный и технологический центр, но для этого ей по-прежнему необходим доступ к китайским товарам и производственным цепочкам. Поэтому речь идет не о восстановлении прежних отношений, а о попытке сделать экономическую взаимозависимость управляемой.

Эта линия соответствует более широкой стратегии индийской стратегической автономии. Дели развивает отношения с США, Японией и Австралией, но не хочет становиться частью жесткой антикитайской коалиции. Партнерство с Вашингтоном рассматривается как способ усилить собственные возможности, а не как обязательство отказаться от диалога с Пекином.

Американская торговая политика дополнительно усиливает эту тенденцию. Тарифное давление администрации Дональда Трампа показало индийскому руководству риски чрезмерной зависимости от одного внешнего партнера. Это не означает разворота Индии к Китаю, но делает диверсификацию ее внешних связей еще более рациональной.

Пекин также получает от разрядки конкретные преимущества. Улучшение отношений с Нью-Дели осложняет американские планы по формированию устойчивого баланса против Китая в Азии. Индия остается партнером США, однако демонстрирует, что готова самостоятельно выстраивать отношения с Пекином, если это отвечает ее интересам.

Важным инструментом такого маневра становится БРИКС. Для Китая укрепление объединения — возможность продвигать альтернативные механизмы международной экономической координации и демонстрировать лидерство среди стран Глобального Юга. Для Индии БРИКС ценен прежде всего как площадка, позволяющая расширять собственный международный вес без присоединения к какому-либо одному блоку.

Именно поэтому нынешнее потепление имеет четкие пределы. Пограничный спор не решен, сохраняется конкуренция в Индийском океане, Южной Азии и вокруг китайских инфраструктурных проектов. Индия продолжает сотрудничать с США в сфере безопасности, а Китай сохраняет тесные отношения с Пакистаном. Политическая конкуренция никуда не исчезает — меняется лишь ее форма.

И это изменение особенно важно для Евразии. Если Пекин и Нью-Дели снижают вероятность прямого столкновения, их соперничество получает больше возможностей перемещаться в экономическую сферу — в борьбу за рынки, инвестиции, технологии и транспортные маршруты.

И здесь появляется фактор Азербайджана. Китайская евразийская стратегия все больше зависит от альтернативных сухопутных маршрутов в Европу. Одним из важнейших направлений становится Срединный коридор, связывающий Китай и Центральную Азию с Каспием, Азербайджаном, Грузией, Турцией и европейскими рынками.

В этой системе Баку занимает особое положение. Азербайджан соединяет Каспий с Южным Кавказом и одновременно обеспечивает выход к турецкому направлению. Поэтому развитие Срединного коридора повышает не только экономическое, но и геополитическое значение страны.

Для Китая это вопрос надежности маршрута и диверсификации поставок. Для Азербайджана — возможность превратить выгодное географическое положение в долгосрочный экономический ресурс. Турция в этой конструкции становится естественным продолжением азербайджанского направления. Анкара заинтересована в усилении связей с Центральной Азией и расширении собственной роли в торговле между Востоком и Европой. Китай получает через турецкую территорию дополнительный выход на европейский рынок, а Азербайджан оказывается центральным звеном между Каспием и этой системой.

В результате формируется цепочка Китай — Центральная Азия — Каспий — Азербайджан — Турция — Европа, значение которой будет возрастать по мере развития альтернативных маршрутов между Азией и европейскими рынками.

Индия строит другую географию. Ее интересы связаны прежде всего с Международным транспортным коридором Север — Юг, который должен соединить индийские порты с Ираном и далее с Кавказом, Россией и Европой. Для Нью-Дели принципиально важно получить доступ к Евразии в обход Пакистана и не зависеть от инфраструктурной сети, формируемой Китаем.

В этой модели ключевым партнером становится Иран. Для Индии он представляет собой ворота в Евразию, для Тегерана — возможность укрепить роль транзитного государства и получить дополнительные инвестиции. Армения, в свою очередь, рассматривается Дели как один из элементов альтернативной транспортной конфигурации на Южном Кавказе.

Таким образом, конкуренция Пекина и Нью-Дели начинает отражаться на регионе через разные инфраструктурные направления. Китай заинтересован в усилении маршрута через Центральную Азию, Каспий, Азербайджан и Турцию. Индия — в развитии связки через Иран и Армению.

Это не означает прямого китайско-индийского противостояния на Южном Кавказе. Но экономические интересы двух держав способны формировать спрос на разные транспортные решения, а вместе с ними — и на разные конфигурации региональных связей.

По этой причине для Азербайджана вопрос коммуникаций приобретает стратегическое значение. Развитие Срединного коридора и увеличение его пропускной способности способны укрепить положение Баку как одного из основных транзитных узлов между Центральной Азией и Европой. В то же время появление альтернативных маршрутов через Иран и Армению означает усиление конкуренции за региональные грузопотоки и инвестиции.

В этой системе особое значение имеет Зангезурский коридор. Его потенциальное открытие способно изменить конфигурацию связей между Азербайджаном, Нахчываном, Турцией и Арменией, а также создать дополнительные возможности для интеграции Южного Кавказа в евразийскую транспортную сеть. Поэтому вопрос коммуникаций постепенно выходит за рамки армяно-азербайджанской повестки и становится частью более широкой борьбы за направление торговых потоков.

Для Ирана эта перспектива одновременно создает возможности и риски. Тегеран стремится сохранить свою роль в региональном транзите и заинтересован в развитии Север — Юг, однако усиление маршрутов через Азербайджан и Турцию может увеличить конкуренцию за грузопотоки. Для Турции, напротив, укрепление азербайджанского направления открывает дополнительные возможности для превращения страны в ключевой мост между Центральной Азией и Европой.

Россия также сталкивается с новой реальностью. С одной стороны, Москва заинтересована в снижении напряженности между Китаем и Индией. С другой — развитие альтернативных маршрутов через Каспий и Иран постепенно уменьшает исключительность традиционных транспортных направлений, связанных с российской территорией.

В результате Южный Кавказ оказывается на пересечении нескольких интересов. Китай продвигает западное направление через Центральную Азию и Каспий. Индия ищет доступ к Евразии через Иран. Турция стремится укрепить восточно-западную связность. Иран пытается сохранить статус транзитного узла. А Азербайджан располагается непосредственно между этими системами. Это и есть главное преимущество Баку.

Азербайджан не обязан становиться частью одного геополитического блока, чтобы использовать происходящие изменения. Его сила заключается именно в возможности одновременно работать с разными центрами силы и превращать собственную территорию в точку их экономического пересечения.

Но одного географического положения недостаточно. Чтобы закрепить этот статус, Азербайджану необходимо превращать транзитное преимущество в полноценную инфраструктурную систему — увеличивать пропускную способность железных дорог и портов, развивать логистические центры, ускорять обработку грузов и привлекать долгосрочные инвестиции.

В конечном счете китайско-индийское сближение показывает более широкий процесс: мировая конкуренция постепенно перемещается от простого противостояния государств к борьбе за инфраструктуру, рынки и маршруты. Южный Кавказ в этой системе становится не периферией, а одним из узлов, где пересекаются интересы нескольких крупных держав.

Для Азербайджана это открывает редкое окно возможностей. Китай заинтересован в надежном выходе к Европе, Индия — в альтернативном доступе к Евразии, Турция — в укреплении связей с Центральной Азией, Иран — в сохранении транзитной роли. Все эти интересы проходят через одну и ту же географическую зону.

Поэтому значение нынешнего потепления между Пекином и Нью-Дели для Баку заключается не в том, что две державы станут союзниками. Они ими не становятся. Его значение в другом: снижение напряженности между Китаем и Индией высвобождает пространство для новой конкуренции — уже за экономическое и инфраструктурное устройство Евразии.

И здесь Азербайджан оказывается в положении, которое трудно игнорировать. Если Баку сможет закрепить Срединный коридор, углубить транспортную связку с Турцией и Центральной Азией и одновременно сохранить рабочие отношения с другими центрами силы, географическое положение страны превратится в реальный инструмент геополитического влияния.

В новой Евразии важны не только государства, обладающие огромными рынками и армиями. Все большее значение получают страны, через которые проходят маршруты между ними. Азербайджан имеет шанс стать именно такой страной — не объектом чужого соперничества, а одним из узлов, определяющих его экономическую географию.

Заур Нурмамедов