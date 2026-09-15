Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что европейская часть НАТО способна нанести серьёзный ущерб российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, стало очередным сигналом резкого усиления военной риторики в отношениях между Москвой и Западом. Сикорский говорил о возможном сценарии прямой агрессии России против стран НАТО и подчёркивал, что европейские государства обладают значительными военно-воздушными возможностями и способны ответить на российскую атаку не только политическими заявлениями.

Смысл его слов заключается не столько в буквальном обещании уничтожить российские нефтеперерабатывающие заводы, сколько в попытке продемонстрировать Москве цену возможного нападения на восточный фланг Альянса. Польша стремится показать, что современная Европа уже не является слабым и беззащитным пространством, а любое нападение на страну НАТО может привести к удару по российской военной и экономической инфраструктуре.

Одновременно это заявление рассчитано на европейское общество. Варшава хочет убедить граждан стран НАТО в том, что Альянс обладает достаточными ресурсами для защиты своих членов. Но подобная риторика имеет и обратную сторону. Чем громче западные политики говорят о возможном разгроме России, тем легче российскому руководству представлять НАТО как агрессивный блок, готовящийся к прямой войне.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Сикорского проявлением русофобии. Российская сторона традиционно утверждает, что не планирует нападать на государства НАТО, а заявления европейских политиков трактует как попытку оправдать рост военных расходов, усиление восточного фланга Альянса и дальнейшую поддержку Украины.

На этом фоне возникает главный вопрос: что произойдёт, если между Россией и одной из стран НАТО действительно начнётся прямой вооружённый конфликт и будет приведена в действие статья 5 Североатлантического договора?

В общественном сознании статья 5 часто воспринимается как автоматический механизм, после запуска которого все государства НАТО немедленно вступают в войну против напавшей стороны. Однако юридически и политически ситуация сложнее. Статья 5 предусматривает, что вооружённое нападение на одного или нескольких членов Альянса рассматривается как нападение на всех. При этом каждое государство самостоятельно определяет, какие меры считает необходимыми для оказания помощи пострадавшему союзнику. Это может быть прямое применение вооружённых сил, переброска войск, предоставление разведданных, усиление противовоздушной обороны, поставки вооружений, участие в кибероперациях или оказание логистической поддержки.

Таким образом, статья 5 создаёт обязательство коллективной защиты, но не означает, что все страны НАТО одновременно объявят войну России и направят свои армии на российскую территорию. Реакция будет зависеть от характера нападения, количества жертв, доказательств причастности России, масштаба разрушений и политического решения союзников.

Если российская ракета случайно упадёт на территории Польши, это ещё не обязательно приведёт к полномасштабному конфликту. Стороны могут попытаться представить произошедшее как ошибку или технический сбой. Но если удар будет нанесён по польскому военному объекту, погибнут военнослужащие НАТО, а Москва возьмёт на себя ответственность и продолжит атаки, давление на союзников с требованием применить статью 5 будет значительно сильнее.

Наиболее опасным может стать не заранее спланированное российское вторжение в страну НАТО, а ограниченный инцидент, который стороны будут трактовать по-разному. Это может быть удар беспилотника, диверсия на военной базе, атака на транспорт с вооружениями, нарушение воздушного пространства, повреждение критической инфраструктуры или столкновение военных самолётов. Современная война редко начинается с официального объявления. Она может развиваться через кибератаки, действия специальных подразделений, диверсии и удары по объектам двойного назначения.

В таких условиях любое решение будет приниматься в атмосфере нехватки времени и огромного давления. НАТО должно будет определить, была ли атака случайностью, ограниченной провокацией или частью заранее подготовленной кампании. Россия, в свою очередь, может попытаться отрицать прямую ответственность или заявить, что удар был нанесён по украинскому объекту, но ракета отклонилась от курса. Однако если подобные инциденты начнут повторяться, объяснение случайностью перестанет работать.

В случае подтверждённого нападения ответ НАТО, скорее всего, начнётся не с наземного вторжения в Россию. Альянс может усилить войска на восточном фланге, закрыть воздушное пространство над отдельными районами, уничтожить средства, использованные для атаки, нанести удары по военным объектам, усилить морскую блокаду или начать масштабную кампанию против российской логистики и систем управления.

Но любое действие против России несёт риск дальнейшего расширения войны. Даже ограниченный удар по российскому военному объекту Москва может расценить как начало войны НАТО против Российской Федерации. В ответ могут последовать удары по аэродромам, портам, складам, энергетической и транспортной инфраструктуре европейских стран. Тогда первоначальный конфликт перестанет быть локальным и начнёт развиваться по логике цепной реакции.

Если сравнить совокупные ресурсы России и НАТО, преимущество Альянса выглядит очевидным. НАТО объединяет крупнейшие экономики мира, обладает развитой разведывательной и спутниковой инфраструктурой, значительными военно-морскими силами, мощной авиацией и большой промышленной базой. Европейские страны в совокупности имеют намного больший экономический потенциал, чем Россия, а при переходе к длительной войне способны увеличить производство вооружений и боеприпасов.

Особенно значительным является превосходство НАТО в разведке, авиации, высокоточных средствах поражения и глобальной логистике. Именно на это указывает Сикорский, говоря о возможности нанести серьёзный ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли. Нефтеперерабатывающие заводы действительно имеют стратегическое значение. Их повреждение может привести к сокращению производства топлива, перебоям в военной логистике, росту расходов и дефициту отдельных видов горючего.

Однако уничтожение части нефтеперерабатывающих мощностей не означает автоматического паралича России. Москва может перераспределять потоки топлива, использовать складские запасы, увеличивать нагрузку на сохранившиеся предприятия и ремонтировать повреждённую инфраструктуру. В случае большой войны Россия также пыталась бы наносить удары по европейским портам, электростанциям, нефтехранилищам, транспортным узлам и военным аэродромам.

Поэтому конфликт не сводился бы к вопросу о том, кто первым уничтожит больше нефтеперерабатывающих заводов. Главным стало бы то, какая система дольше выдержит массированные удары, сохранит управление армией и сможет восстанавливать повреждённую инфраструктуру. В этом отношении НАТО имело бы значительное преимущество, но Россия сохраняла бы способность нанести Европе тяжёлый ущерб.

Россия, безусловно, столкнулась бы с огромными трудностями в противостоянии всему Североатлантическому альянсу. Российская армия может быть опасным противником на собственных границах, где Москва использует близость к театру военных действий, крупные ракетные арсеналы, системы противовоздушной обороны и значительные мобилизационные ресурсы. Но война против всех стран НАТО означала бы столкновение с противником, превосходящим Россию по совокупным финансовым, промышленным и технологическим возможностям.

Тем не менее нельзя говорить о гарантированной быстрой победе НАТО. Россия располагает огромной территорией, ядерным оружием, возможностями нанесения дальних ракетных ударов, подводными силами и опытом ведения масштабной войны. Москва способна наносить удары по военным объектам Европы, атаковать логистические центры, использовать кибероперации и создавать угрозу на нескольких направлениях одновременно.

Понятие «поражение России» также может означать разные вещи. Это может быть неспособность добиться первоначальных целей, потеря инициативы, разрушение части военной инфраструктуры или вынужденное прекращение наступления. Но полное уничтожение российской военной мощи, оккупация территории или попытка добиться безоговорочной капитуляции практически невозможно представить без риска ядерной эскалации.

Россия не стала бы спокойно наблюдать за тем, как иностранные войска уничтожают её военную инфраструктуру или создают угрозу существованию государства. Даже потерпев поражение в обычной войне, российское руководство могло бы перейти к демонстративному повышению ядерной готовности, изменить доктрину применения ядерного оружия или использовать ядерную риторику для остановки продвижения противника.

Именно поэтому НАТО, несмотря на своё превосходство, не заинтересовано в полном уничтожении России. Целью Альянса в случае нападения была бы защита собственных государств, прекращение агрессии и восстановление безопасности, а не уничтожение российского государства. Война между Россией и НАТО не дала бы Западу простого выхода из украинского конфликта. Она превратила бы украинскую войну в общеевропейское противостояние и поставила бы под угрозу всю систему безопасности континента.

Сама Россия в стратегическом смысле также не заинтересована в прямой войне с НАТО. Кремль понимает разницу между противостоянием Украине и конфликтом со всеми европейскими странами, США и Канадой. Прямая война с Альянсом означала бы для Москвы экономическую блокаду, резкое расширение военных расходов, потерю оставшихся дипломатических каналов и столкновение с противником, обладающим гораздо более крупным промышленным потенциалом.

Но отсутствие заинтересованности в большой войне не означает отсутствия заинтересованности в ограниченном риске. Российскому руководству может быть выгодно поддерживать постоянное ощущение угрозы, проверять пределы терпения Запада и создавать у европейских правительств страх перед дальнейшей эскалацией. Москва может рассчитывать, что угрозы заставят НАТО осторожнее поставлять Украине оружие, ограничить разрешение на удары по российской территории или отказаться от участия западных специалистов в военной подготовке.

Иными словами, Россия может быть заинтересована не в самой большой войне, а в управлении страхом перед ней. Угрожающие заявления, военные учения, демонстрация ракетных возможностей, нарушения воздушного пространства и ядерная риторика позволяют Кремлю воздействовать не только на правительства, но и на европейское общество.

Внутри России такая политика помогает поддерживать образ страны, находящейся в окружении врагов. Она позволяет объяснять экономические трудности, рост оборонных расходов и усиление государственного контроля необходимостью противостояния коллективному Западу. Во внешней политике она должна убеждать европейцев в том, что дальнейшая поддержка Украины может привести к прямой войне с Россией.

Однако эта стратегия одновременно создаёт для Москвы серьёзные проблемы. Постоянное давление на НАТО заставляет европейские государства увеличивать оборонные бюджеты, расширять производство боеприпасов, укреплять восточный фланг и сокращать зависимость от российских энергоресурсов. То, что Кремль использует как средство запугивания, постепенно приводит к более тесной консолидации Запада.

Возникает парадокс: Россия пытается ослабить единство НАТО угрозами, но своими действиями одновременно усиливает это единство. Европейские страны, которые раньше не считали возможную войну с Россией непосредственной угрозой, теперь активнее развивают военную инфраструктуру, увеличивают расходы и готовятся к длительному противостоянию.

В этом смысле заявление Сикорского является частью общей стратегии сдерживания. Польша стремится донести до Москвы простую мысль: нападение на страну НАТО не будет ограниченным конфликтом с одним государством. Оно приведёт к столкновению с коллективным потенциалом Альянса.

Однако проблема заключается в том, что заявления о быстрой победе могут создавать опасную иллюзию управляемости войны. Конфликт между Россией и НАТО не будет похож на короткую операцию с заранее определёнными границами. Он может начаться с ограниченного удара, но затем распространиться на воздушное пространство, море, киберсферу, космическую инфраструктуру и энергетическую систему.

Любая сторона может решить, что наносит ограниченный и предупредительный удар. Противник при этом может воспринять его как начало кампании по уничтожению государства. Так возникает самая опасная форма эскалации, когда каждая сторона считает себя защищающейся, но одновременно воспринимает действия другой как подготовку к нападению.

Ядерный фактор делает такую ситуацию особенно опасной. Россия и США обладают крупнейшими ядерными арсеналами в мире, а Великобритания и Франция имеют собственные ядерные силы. Даже ограниченная война между Россией и НАТО проходила бы под постоянной угрозой перехода к ядерному уровню.

Ядерное оружие может использоваться не только непосредственно. Уже сама демонстрация повышенной боеготовности, перемещение носителей, проведение учений или изменение формулировок военной доктрины способна служить инструментом давления. Но ядерное сдерживание работает только тогда, когда стороны правильно понимают сигналы друг друга и сохраняют каналы связи.

Если одна сторона примет демонстративный шаг за подготовку к удару, пространство для дипломатического манёвра резко сократится. Поэтому война России и НАТО может не иметь традиционного финала. Даже если одна сторона получит преимущество в обычной войне, она будет вынуждена остановиться перед точкой, за которой военная победа может превратиться в глобальную катастрофу.

Вопрос о применении статьи 5 поэтому нельзя рассматривать как вопрос о простой победе одной стороны над другой. Статья 5 является прежде всего механизмом сдерживания. Её задача заключается в том, чтобы потенциальный агрессор заранее понимал: нападение на одного союзника вызовет коллективный ответ. Но этот ответ не обязательно будет выглядеть как немедленное объявление полномасштабной войны.

Для НАТО главным способом сдерживания остаются укрепление восточного фланга, развитие противовоздушной и противоракетной обороны, расширение производства боеприпасов, защита критической инфраструктуры, улучшение военной мобильности и постоянное присутствие союзных сил в уязвимых регионах.

Для России главным сигналом сдерживания со стороны Запада является понимание того, что нападение на НАТО приведёт к конфликту с объединёнными ресурсами крупнейшего военно-политического блока мира. Но опасность заключается в том, что Москва может попытаться проверить пределы единства Альянса, рассчитывая, что союзники не захотят рисковать ради ограниченного инцидента.

Именно поэтому самая большая угроза сегодня заключается не обязательно в сознательном желании России начать большую войну с НАТО. Гораздо опаснее ошибка в расчётах. Москва может считать, что Запад блефует. Польша может считать, что только максимально жёсткая риторика способна остановить Кремль. США могут полагать, что ограниченный ответ не приведёт к дальнейшей эскалации. Российское руководство при этом может воспринять такой ответ как подготовку к уничтожению России.

В результате возникает последовательность действий, в которой каждая сторона пытается защититься, но одновременно воспринимается противником как источник угрозы.

Поэтому главный вопрос заключается не только в том, кто сильнее — Россия или НАТО. В обычной войне совокупный потенциал НАТО действительно значительно превосходит российский. Но столкновение между Россией и Альянсом не было бы обычной войной. Это было бы противостояние двух ядерных центров силы, способных разрушить европейскую безопасность и нанести ущерб далеко за пределами региона.

Сикорский прав в том, что Москва должна понимать цену нападения на НАТО. Россия не получила бы лёгкой победы и столкнулась бы с коллективным ответом значительно более мощной коалиции. Но опасно превращать это предупреждение в разговор о гарантированном быстром разгроме России.

Если прямой конфликт действительно начнётся, вопрос будет заключаться не только в том, кто быстрее уничтожит российские нефтеперерабатывающие заводы и кто имеет больше самолётов. Главный вопрос будет гораздо страшнее: смогут ли стороны остановиться до того, как военное превосходство, политическая гордость и страх перед поражением подтолкнут их к шагу, после которого победителей уже не будет.

Автор

Агиль Гахраманов