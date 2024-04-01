Эскалация на армяно-азербайджанской границе не отвечает ничьим интересам.

Об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы предостерегаем и будем продолжать предостерегать против эскалации боевых действий вдоль границы. Мы продолжаем поощрять создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где уважаются права всех. Единственный способ обеспечить устойчивый мир – это стол переговоров. Эскалация не отвечает ничьим интересам», — сказал он.

Миллер добавил, что нет никаких дипломатических переговоров, которые можно было бы анонсировать.

Отметим, что 31 марта 2024 года министерством обороны Азербайджана было распространено официальное сообщение о происходящем в последнее время сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы.

«Сосредоточение Арменией войск вдоль условной границы и создание опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении наших подразделений, и при визуальном наблюдении», — говорится в сегодняшнем заявлении ведомства.

Как отмечается, в новопостроенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении.

«Еще раз заявляем, что любая возможная провокация со стороны Армении будет решительно пресечена Азербайджанской Армией, вся ответственность за обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и его покровителей», — сказали в минобороны Азербайджана.