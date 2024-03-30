30 марта на Центральном Командном Пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на совещании, в котором непосредственно и посредством видеосвязи принимали участие заместители министра, командующие видами войск (сил), начальники главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских частей, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и независимости нашей страны, и жертв геноцида 31 марта.

Доведя до сведения участников совещания задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией, министр обороны отметил, что высказывания Президента Азербайджанской Республики о боеспособности нашей армии во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, прозвучавшие 18 марта в городе Ханкенди в поздравительной речи главы государства по случаю праздника Новруз, являются показателем высокой оценки Азербайджанской Армии.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил важность дальнейшего повышения интенсивности учений и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя, с применением принятого на вооружение современного оружия, техники и других боевых средств.

Министр обороны поручил уделить пристальное внимание сохранению здоровья личного состава, изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, призванных с 1 по 30 апреля 2024 на срочную действительную военную службу по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики, проявить чуткое отношение к процессу их адаптации и в плановом порядке провести проводы военнослужащих, завершивших срок службы.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, решению их нужд и проблем. В качестве наглядного примера было особо подчеркнуто, что предоставление постоянного жилья военнослужащим, безупречно прослужившим 20 и более календарных лет, в целях обеспечения исполнения Указа главы государства «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики» от 28 декабря 2011 года, очень воодушевило военнослужащих.

Была отмечена важность регулярного доведения до сведения личного состава правил безопасности в повседневной служебной деятельности и строгого контроля за их соблюдением, а также проявления внимания к особенностям климатических условий при эксплуатации оружия, боевой и специальной техники.

Министр обороны поставил перед должностными лицами конкретные задачи, связанные с уделением особого внимания высокому уровню организации службы войск и идеологической работы, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, а также принятию надлежащих мер по инженерному и медицинскому обеспечению.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов дал указания о проведении поминальных и просветительских мероприятий в связи с 31 марта — Днем геноцида азербайджанцев.