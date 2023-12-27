На оперативном совещании в Министерстве внутренних дел (МВД) обсуждались вопросы обеспечения избирательного права граждан в связи со внеочередными президентскими выборами, назначенными на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает #, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов дал поручение до дня выборов принять необходимые меры по обеспечению граждан, у которых истек срок действия удостоверения личности, и граждан, достигших 18-летнего возраста, новыми документами.

Руководящему составу органов внутренних дел было поручено повысить эффективность профилактических мероприятий, сохраняя при этом деятельность в сфере охраны правопорядка и безопасности.