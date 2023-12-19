Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по оценке потребностей.

Как сообщает Report, в делегацию БДИПЧ ОБСЕ вошли Мартина Баркер-Чиганикова и Горан Петров.

Панахов выразил удовлетворение встречей и отметил, что ЦИК уделяет особую важность отношениям с международными организациями и их структурами.

По его словам, изучение международного опыта внесло важный вклад в дальнейшее совершенствование избирательной практики в Азербайджане.

Представители миссии поинтересовались избирательной системой Азербайджана и принципами работы избирательных комиссий, проделанной работой по уточнению списков избирателей, а также ходом подготовки к внеочередным выборам президента Азербайджанской Республики, назначенным на 7 февраля 2024 года.

Отвечая на вопросы гостей, Панахов рассказал о последовательных и систематических шагах, предпринимаемых для подготовки к предстоящим выборам с целью провести их в свободной, справедливой и прозрачной форме.