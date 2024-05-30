Москва следит за началом практического этапа работы по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Это важно для региональной стабильности.
Как передает #, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы выступаем за решение всех вопросов делимитации исключительно политико-дипломатическими методами. Мы исходим из того, что соглашения должны быть устойчивыми, сбалансированными, взаимоприемлемыми и должны стать основой для достижения прочного мира в регионе. Подтверждаем нашу готовность оказать консультативную помощь сторонам по вопросам делимитации на основе трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении», — подчеркнула пресс-секретарь МИД России.