США приветствуют начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге в среду.

«Мы приветствуем сообщения, что Армения и Азербайджан согласовали Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами. Это важный шаг на пути к прочному и достойному мирному соглашению», — сказал он.

При этом Пател не стал комментировать возможность поездки в регион старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Напомним, что Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис — Баганис Айрым, Воскепар — Ашагы Аскипара, Киранц — Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.