Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча состоится после 14:00–14:30 мск (15:00 — 15:30 по бакинскому времени).

«Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности <…> президент сделает ряд важных заявлений», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, у Путина запланированы и другие встречи. Они будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения, сказал Песков.