Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте об оскорблениях российских летчиков и моряков.

Песков сказал, что Марк Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках.

«Оскорбления Рютте в адрес российских летчиков и моряков говорят о том, что он ничего не знает о них. Если бы он знал, он так бы не говорил», — сказал Песков.

По его словам, во многих вопросах некомпетентность, к сожалению, сейчас является характерной чертой многих европейских лидеров: «Повторюсь, к сожалению…».