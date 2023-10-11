В Министерстве иностранных дел Азербайджана отреагировали на очередные необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные 10 ноября в эфире армянского Первого канала.

Об этом сообщает # со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В МИД подчеркнули, что озвученные Пашиняном в эфире претензии в адрес Азербайджана наглядно демонстрируют нежелание армянской стороны отказываться от политических манипуляций.

В ведомстве напомнили, что Армения, которая стремится преподнести отказ Азербайджана от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде как якобы препятствование миру, с декабря прошлого года без всякой на то причины уклоняется от участия во встречах на различных платформах.