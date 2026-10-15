Президент Ицхак Герцог сегодня выступил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку. Когда он вышел, примерно половина из 28 делегаций покинула зал.

Среди ушедших «Кан 11» называет представителей Ирана, Турции, Пакистана, Кувейта, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Палестинской автономии. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани остался на месте и послушал речь.

«Я говорю всем соседним странам, всем народам этого региона и Азии, что Израиль желает и стремится укреплять сотрудничество и расширять круг мира. Но мир не может существовать рядом с террором, а сотрудничество не может процветать рядом с бойкотами», — пытался убедить оставшихся Герцог.

Азербайджан он назвал очень толерантной страной, Баку, по его словам, под серьезным давлением делает важные шаги ради мира во всем мире. В пример того, как общие интересы меняют политику, президент привел Соглашения Авраама и сказал, что надеется в будущем увидеть такие же отношения с Ливаном, Сирией и, что интересно, с Газой.

На полях саммита Герцог встретился с главой китайского МИДа Ван И. Канцелярия президента пишет, что речь шла о двусторонних отношениях, торговле и культурных связях, а также о положении на Ближнем Востоке: Герцог говорил об угрозе со стороны Ирана и его прокси.

Кроме того, президент встретился с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. У последнего он уже гостил в апреле. Завершит визит встреча с руководителями еврейской общины Азербайджана.

Добирался Герцог в Баку не как обычно. Вчера он прилетел регулярным рейсом Azerbaijan Airlines J222 на Boeing 787 Dreamliner: вылет из Тель-Авива в 11:35, посадка в Баку в 15:40, маршрут проходил через турецкое воздушное пространство.

Турция с 2024 года не пускает в свое небо израильские правительственные самолеты, но гражданские рейсы в Израиль и из Израиля летают через ее территорию без всяких проблем.

Самолет для первых лиц сейчас стоит на техобслуживании, а длинный обходной маршрут через Грецию, Болгарию и Черное море команда президента сочла небезопасным из-за агрессивного поведения российской армии. (israelinfo.co.il)