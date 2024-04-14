Обстановка на фронте на востоке Украины в последние дни существенно обострилась. Об этом в субботу сообщил в телеграм-канале главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, российские войска значительно активизировали наступательные действия после президентских выборов в России, прошедших в марте.

По словам Сырского, российские войска атакуют на лиманском и бахмутском направлении штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а на Покровском пытаются прорвать украинскую оборону, используя десятки танков и БМП. Наступлению способствует сухая и тёплая погода. «Несмотря на значительные потери», пишет Сырский, российским войскам иногда удаётся добиться тактических успехов.

Главком ВСУ обсудил с командованием Сухопутных сил меры по укреплению обороны и перехвату стратегической инициативы. (svoboda.org)