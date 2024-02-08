Глава офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк сформулировал причины смены главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Валерия Залужного на Александра Сырского.

Подоляк подчеркнул, что решение было вызвано необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году». Второй причиной стала необходимость не допустить стагнации на линии фронта.

Для ВСУ также необходимо найти решения, «позволяющие удержать и развивать инициативу», отметил Подоляк. Он также объяснил назначение Сырского необходимостью запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.

8 февраля Зеленский заявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим (ВСУ).

В своем сообщении Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или Ставке верховного главнокомандующего ВСУ.