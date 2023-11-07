В селе Чайки под Киевом в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 39-летний майор Геннадий Частяков.

Как сообщил Залужный, Частяков погиб «при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи». По словам главкома ВСУ, взрывное устройство было в одном из подарков на день рождения, которые Частяков принёс домой. Гибель своего помощника и друга Залужный назвал «невыразимой болью и тяжёлой потерей» как для него лично, так и для вооружённых сил Украины.

В свою очередь жена Частякова рассказала, что муж принёс домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат. При открытии пакета и произошёл взрыв.

По данным издания «Украинская правда», при взрыве был ранен 13-летний сын военного. Всего у Частякова четверо детей.

Представитель МВД Марьяна Рева ранее сообщила в комментарии агентству УНИАН, что уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Анонимный источник РБК-Украина утверждает, что погибший подорвался гранатой, у которой сам выдернул чеку. (svoboda.org)