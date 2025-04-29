Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом.

Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — ответил он на вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и планирует ли обсуждать это в процессе урегулирования.

Патрушев указал, что «жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее». «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — уверен помощник президента РФ.

«Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — добавил он.

Глава Морской коллегии напомнил, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II.