Европейские союзники Киева будут убеждать Владимира Зеленского в том, что они будут оказывать поддержку, если Украина решится на продолжение боевых действий. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — сказал Сикорский. Он оценил дипломатические усилия президента США Дональда Трампа как отважные и отметил, что «в дипломатии всегда лучше разговаривать». Кроме того, министр подчеркнул, что, по его ощущениям, США согласны с Европой по поводу того, что Киев должен сам решать вопрос территориальных уступок в процессе мирного урегулировании.