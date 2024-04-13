Казахстан поддерживает любые усилия для установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, поскольку это отвечает интересам Астаны.

Как передает #, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Арменпресс в преддверии запланированного на 15 апреля визита в Ереван.

«Установление прочного и долгосрочного мира между Баку и Ереваном отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона», — сказал Токаев.

По его словам, Казахстан неизменно сохраняет свою принципиальную приверженность нормам и принципам международного права, воплощенным в Уставе ООН.