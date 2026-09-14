Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Россия, по его словам, взяла на себя аналогичное обязательство.

«Украина согласилась не бить по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое!», — написал Трамп. При этом он отметил, что «рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной России и Украины, а не Ираном».

Днем ранее, 13 сентября, Трамп призвал Украину прекратить бомбардировки топливных предприятий на территории России, поскольку такие атаки, по его мнению, вызывают дефицит бензина и других нефтепродуктов по всему миру. «Есть множество других целей. Не нужно бить по дизелю — это вредит всему миру», — сказал он.

14 сентября Украина действительно не наносила ударов по российским НПЗ. При этом в Кремле не стали обещать прекращение атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в случае отказа Киева от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

До этого Украина через американских посредников предлагала России договориться о прекращении ударов с воздуха и взаимно отказаться от атак на энергетическую инфраструктуру, однако Владимир Путин отверг эту инициативу.

В последние месяцы Украина активно атаковала российские НПЗ. С начала 2026 года украинские беспилотники более 70 раз наносили удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, выведя из строя несколько десятков из них. Только в августе на ремонт останавливались шесть крупных заводов: «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), «Пермнефтеоргсинтез» (ПермНОС), Волгоградский НПЗ «Лукойла», «Орскнефтеоргсинтез» (ОрскНОС) компании «Фротеинвест», «Запсибнефтехим» «Сибура» и Саратовский НПЗ «Роснефти».

По данным EA Analytics, из-за остановок НПЗ нефтепереработка в России снизилась до минимального уровня с 2002 года. Это, в свою очередь, привело к дефициту топлива в стране. (themoscowtimes.com)