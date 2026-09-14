Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани выступил с резким заявлением в ответ на решение Тбилиси соблюдать международный санкционный режим в отношении иранских авиакомпаний.

«Мы уважаем Грузию, грузинский народ и независимый выбор этой страны. Недавнее решение Грузии, связанное с введением определенных ограничений из-за западных санкций, — это решение, которое мы должны уважать как выбор этой страны. Однако уважение выбора других не означает игнорирование собственного права выбора. Иранцы при выборе направления для путешествий, как и любое другое общество, принимают решение на основе целого ряда соображений, включая безопасность, простоту, выгоду, расходы, взаимное уважение и достоинство. Грузия была одним из вариантов, но не единственным», — говорится в заявлении Моджани, обнародованном в Facebook.

Градус напряженности повысила иллюстрация к заявлению. Дипломат сопроводил пост картой Черноморского региона, на которой Грузия была буквально «обрезана» пополам — без восточной части страны, граничащей с Арменией и Азербайджаном, а в центре находился оккупированный Россией Крым.

На вопрос грузинской службы Радио Свобода, является ли эта карта политическим посланием, дипломат ответил полунамеком: «Иногда дипломат может ничего не говорить, ничего не писать, а просто поделиться фотографией… Вода не знает границ; Кавказу и Ирану нужно общее, взаимосвязанное будущее».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на посыл иранского посла.

На вопрос журналистов, почему власти не ответили на выпады Моджани столь же жестко, как они обычно реагируют на заявления западных дипломатов, глава правительства заявил, что считает публичную полемику нецелесообразной.

«Если у нас будет что сказать послу, мы поговорим с ним в двустороннем режиме. Вы знаете наш подход: если действуют международные санкции, мы всегда присоединяемся к такому режиму и не допускаем их обхода. Это наша общая политика, к которой все должны относиться с пониманием», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее Агентство гражданской авиации Грузии пообещало строго соблюдать санкции Минфина США от 8 сентября. Вашингтон обвиняет Тегеран в использовании гражданской авиации для перевозки оружия и других запрещенных грузов. США внесли в «черный список» 27 иранских авиаперевозчиков, вшесть из которых выполняют регулярные рейсы в Грузию: Qeshm Air, Varesh Airlines, Sepehran Airlines и Fly Kish Airlines. Третьи страны предупредили о рисках вторичных санкций за обслуживание иранских бортов. (newsgeorgia.ge)