Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Анкара может продолжить блокирование вступления Швеции в НАТО, потому что Стокгольм не выполняет договоренности. На июльском саммите в Вильнюсе турецкий лидер обещал ратифицировать заявку уже осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagsavisen .

Эрдоган обвинил власти Швеции в том, что они не выполняют своих договоренностей по поводу «борьбы с террористами», а наоборот «посылают террористов на демонстрации», охраняемые шведской полицией.

«Они не выполняют свои обязательства… Они закрывают глаза на террористическую деятельность на улицах Стокгольма. И, конечно, это нельзя терпеть», — сказал он, добавив, что недостаточно принять закон, его нужно также и реализовать.

Турецкий лидер, вероятно, имел в виду новое шведское законодательство о борьбе с терроризмом, которое вступило в силу 1 июня и согласно которому участие, содействие или поддержка террористических организаций является уголовным преступлением. В Швеции находятся многие сторонники «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической организацией.

Эрдоган подчеркнул, что не может гарантировать одобрение турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО, если Стокгольм не будет выполнять свою часть соглашения.