Президент Республики Венгрия Тамаш Шуйок во вторник, 5 марта, подписал протокол о ратификации страной вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщается на сайте венгерского президента.

«Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО», — говорится в сообщении.

Добавим, что этот документ новый президент Венгрии подписал в первый день пребывания на этом посту.

26 февраля парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. За принятие соответствующего решения проголосовали 188 венгерских депутатов, против — 6.