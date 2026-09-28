Международные посредники пытаются добиться от Ирана уступок по ядерной программе, чтобы возобновить переговоры с США. Дипломатические усилия активизировались после того, как президент США Дональд Трамп отверг предложение Тегерана о семидневном перемирии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

При этом сообщается, что Тегеран практически не дал посредникам никаких признаков готовности обсуждать свою ядерную программу.

Как отмечают собеседники WSJ из стран Ближнего Востока, иранские власти считают, что способны выдержать длительную американскую блокаду или возобновление ударов со стороны США.