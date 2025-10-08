Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе состоявшегося телефонного разговора договорились продолжить прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта с помощью дипломатии, сообщили в госдепе.

«Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать дипломатические усилия для завершения конфликта России и Украины и установления прочного мира путем переговоров», — говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.

В нем отмечается, что, помимо Украины, Рубио и Купер обсудили ближневосточный конфликт, подчеркнув важность прекращения войны в секторе Газа через реализацию плана президента США Дональда Трампа.