Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать прилагаемые их странами усилия для достижения перемирия в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в вопросе установления в Газе режима прекращения огня и обмена израильских заложников на палестинских заключенных и договорились активизировать усилия в этом направлении», — написал Фахми на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ас-Сиси и Блинкен в ходе встречи также затронули проблему гуманитарного кризиса в Газе и меры по предотвращению дальнейшего расширения конфликта.

На встрече с египетской стороны присутствовал также глава Управления общей разведки Аббас Камель.