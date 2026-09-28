Лионель Месси забил 76-й гол со штрафного в карьере в матче регулярного чемпионата МЛС против «Коламбус Крю». Об этом сообщает Sports.ru.

39-летний капитан «Интер Майами» отличился на 33-й минуте прямым ударом с острого угла, поразив дальнюю девятку ворот. Счет на тот момент стал 1:1. «Интер Майами» в итоге проиграл со счетом 1:2, пропустив решающий гол на восьмой компенсированной минуте. Команда из Майами играла в меньшинстве после удаления.

Аргентинец сократил отставание от мирового рекорда до двух мячей. Первое место в истории по голам со штрафных принадлежит бразильцу Марселиньо Кариоке — 78 голов. Третье место занимает другой бразилец Жаир с 74 мячами.

Месси лидирует в бомбардирской гонке МЛС с 21 голом в текущем сезоне. За всю карьеру нападающий забил 931 гол в 1177 официальных матчах и отдал 424 результативные передачи. За «Интер Майами» он забил 102 мяча с 2023 года.