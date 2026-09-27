Сборные Португалии и Норвегии объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа Лиги наций (Лига А).

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Эурснес, Берг, Берге, Эдегор, Шельдеруп, Нуса, Холанд.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Пальинья, Жоау Невеш, Франсишку Консейсау, Жоау Феликс, Педру Нету, Гонсалу Рамуш.

Именитый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в стартовый состав включен не был.

Встреча состоится на стадионе «Уллевол» в Осло, Норвегия, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по бакинскому времени. Главным арбитром был назначен Франсуа Летексье из Франции.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Впервые был запланирован на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Частота проведения турнира — раз в два года, выявление победителя — по нечетным годам. Действующим чемпионом является Португалия.