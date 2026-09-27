Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что инцидент у базы RAF Fairford вызывает глубокую обеспокоенность, и призвал не строить догадок до выяснения всех обстоятельств. Об этом он написал в соцсети X.

«Я знаю, что сегодняшний инцидент рядом с RAF Fairford глубоко обеспокоит местных жителей и многих, кто следит за развитием событий в стране», — заявил Бернэм.

По его словам, безопасность людей остается первым приоритетом, и власти предпримут все необходимые шаги для защиты общества.

«Расследование продолжается, и я призываю людей не строить догадок, пока представители власти устанавливают все факты», — добавил премьер.