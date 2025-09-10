Президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшие два дня намерен созвать заседание Совета национальной безопасности в связи с нарушением воздушного пространства страны несколькими беспилотниками. Об этом польский лидер заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Он отметил, что полная информация о случившемся в небе над Польшой будет предоставлена в течение 48 часов.

«[Это] побудило меня принять решение созвать Совет национальной безопасности также в течение 48 часов», — сообщил Навроцкий.

По его словам, на заседании Совбез будет располагать полной информацией, чтобы адекватно оценить и среагировать на ситуацию.

Президент Польши назвал инцидент с БПЛА «беспрецедентным моментом в истории альянса» и подчеркнул, что находится на связи с генсеком НАТО Марком Рютте и странами-союзницами.