Начальник генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула выразил удивление тем, что Белоруссия поделилась информацией о летящих дронах. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN 24.

Он подтвердил, что белорусская сторона предупредила Польшу о летящих в ее сторону неопознанных объектах. Кукула отметил, что «это предупреждение было для нас полезным».

«В этом контексте для меня было странным, что Беларусь, которая сильно обостряет ситуацию на сухопутной границе, решила пойти на такое сотрудничество», – сказал он.

Польша прошлой ночью сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал Владимир Зеленский.

В Беларуси обозначили, что БПЛА заблудились из-за РЭБ. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники.