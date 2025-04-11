Министр обороны ФРГ Борис Писториус 11 апреля выразил удивление по поводу информации о том, что оружие бундесвера, направляемое Украине, обладает рядом серьезных недостатков.

В частности, как отмечает немецкий вещатель RND, самоходная артиллерийская установка (САУ) Panzerhaubitze 2000 довольно часто выходит из строя, а ремонт танка «Леопард» обходится слишком дорого. При этом починить такую технику прямо на фронте обычно невозможно, уточнили журналисты.

«Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими партнерами», — цитирует Писториуса RND.

В то же время министр отметил, что отдельные устройства могут выйти из строя или перестать работать после трех лет активного боевого использования. Он пообещал обсудить эту ситуацию со своим украинским коллегой.