Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен крушением самолета самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился Евгений Пригожин, однако не знаком с деталями случившегося, так как занимался спортом, сообщает РИА Новости.

По его словам, он не знает точно, что произошло, но не не удивлен случившимся.

Байден, отвечая на вопрос, считает ли он, что за крушением самолета стоит руководство России, заявил, что в стране немногое происходит, за чем не стоит российский президент Владимир Путин.

Глава США отметил, что не знает деталей авиакатастрофы, так как последние полтора часа занимался спортом.