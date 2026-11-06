Глава Министерства обороны Казахстана Айдос Мырзахметов на встрече с послом США в республике Джули Стаффт обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского военного ведомства.

«Министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Айдос Мырзахметов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Казахстане Джулией Стаффт. <…> Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американского посла на встрече также сопровождал атташе по делам обороны при посольстве США полковник Кристофер Де Стеффино.