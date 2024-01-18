Во время приема 18 января Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Марка Либби, состоялся обмен мнениями о перспективах связей между Азербайджаном и США в различных сферах, а также о международных и региональных вопросах.

Как передает #, были затронуты вопросы сотрудничества в экономической, энергетической сферах и между бизнес-кругами двух стран.