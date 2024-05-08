В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Анкаре были обсуждены мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

Эрдоган отметил, что прогресс, достигнутый Азербайджаном в мирном процессе с Арменией, удовлетворителен, подчеркнув, что ожидает положительных результатов от встречи в Алматы 10 мая, отметил важность подписания мирного соглашения в кратчайшие сроки и что регион должен прийти к согласию.

Он подчеркнул, что Турция и Азербайджан будут продолжать тесное сотрудничество, чтобы предотвратить одностороннее и предвзятое внешнее вмешательство в геополитический конфликт в регионе, поддержка Азербайджана Турцией будет продолжена во всех сферах.

Кроме того, стороны также обменялись мнениями относительно операции Израиля в Газе, текущей ситуации в регионе, а также региональных и глобальных событий.