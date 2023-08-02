Польша призвала Литву и Латвию изолировать Беларусь после инцидента с вертолетами на границе.

Как передает # со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сказал замглавы МВД Польши Мацей Васик.

«В сотрудничестве с Литвой и Латвией мы должны прийти к полной изоляции Беларуси в будущем. Президент Беларуси Александр Лукашенко реагирует только на силу», — заявил он.

Отметим, что 1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. А Минобороны страны назвал инцидент провокацией. Польские военные полагают, что белорусские власти намеренно пошли на провокацию против восточного фланга НАТО и непосредственно Польши.