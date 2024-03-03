В Берлине в рамках розыска двух бывших членов террористической группировки «Фракция Красной армии» (Rote Armee Fraktion, RAF) полиция задержала двух мужчин. В ходе операции в воскресенье, 3 марта, сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие, пострадавших нет, сообщила представитель земельного ведомства по уголовным делам федеральной земли Нижняя Саксония.

В настоящее время полиция устанавливает, являются ли задержанные находящимися в розыске экс-террористами RAF Эрнстом-Фолькером Штаубом и Буркхардом Гарвегом. В операции были также задействовали силы Федерального ведомства по уголовным делам и полиции Берлина. Операция началась около 7.30 утра по местному времени в промышленном районе на перекрестке улиц Маркграфендамм и Перзиусштрассе. Другие подробности не сообщаются.

Так же, как и задержанная 26 февраля в Берлине Даниэла Клетте, Штауб и Гарвег принадлежат к третьему поколению бывшей террористической организации RAF. На счету «Фракции Красной армии», действовавшей в Германии около тридцати лет, — убийство более 30 человек, в том числе директора Deutsche Bank Альфреда Херрхайзена, и ранение еще не менее двухсот.

В 1998 года группировка официально объявила о своем роспуске. Клетте, Штауб и Гарвег были объявлены в розыск за нападения на инкассаторов в последующие годы и другие преступления. (DW)