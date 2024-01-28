Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них числится гражданин России. Об этом сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая.

В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с «Исламским государством», — сказал он.

По словам министра, задержанные доставлены в управление безопасности, где с них будут взяты показания относительно причастности к ЧП. «Стамбул на протяжении веков был домом для представителей различных конфессий, так будет и впредь. Мы никогда не потерпим тех, кто будет пытаться нарушить мир и спокойствие в нашей стране», — отметил Ерликая. Он добавил, что с июня прошлого года в Турции было проведено 46 операций против ИГ.

ЧП произошло 28 января около 11:40 по местному времени в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.