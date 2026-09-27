Полиция Глостершира объявила о «крупном инциденте» и ввела режим чрезвычайной ситуации в районе базы RAF Fairford после задержания нескольких мужчин по подозрению в нарушении Закона о взрывчатых веществах. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, из-за инцидента эвакуированы жители деревни Уэлфорд рядом с базой, их разместили в местном досуговом центре. Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств осматривают несколько автомобилей, оцепление сохраняется.

«Мы работаем в тесном контакте с партнерами и задействуем отработанные планы», — говорится в заявлении полиции.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что оперативно получает информацию о развитии событий.

«Мы благодарны экстренным службам, которые быстро задержали подозреваемых и приняли меры для безопасности сообщества», — сказал он.

Министр обороны Уэс Стритинг тоже поблагодарил экстренные и специализированные команды за оперативную реакцию, заверив, что ситуация «находится под контролем».

Представитель ВВС США заявил, что американские военные на базе «остаются бдительными», но отказался обсуждать конкретные меры защиты.

Как отмечает агентство, RAF Fairford с разрешения британских властей используется авиацией США для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, атакующим суда в Ормузском проливе. В июле Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждал Лондон об ответных мерах.