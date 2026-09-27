Четыре ведущих американских телеканала с воскресенья возобновят освещение мероприятий с участием президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

Как отмечается, ранее пять телеканалов — ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC, — которые входят в пресс-пул Белого дома и должны попеременно сопровождать Трампа и распространять записи с его участием, отказались делать это в связи с тем, что президент запретил CNN, а также телеканалу MS NOW и газете Politico доступ в Белый дом. По сведениям издания, в воскресенье ABC, CBS, Fox News и NBC вернутся к своим обязанностям в пресс-пуле. Когда очередь будет доходить до CNN, четыре телеканала будут решать, станут ли они подменять коллег в этот день или место CNN в ротации останется незанятым. В таком случае деятельность Трампа не получит должного освещения, указала NYT.