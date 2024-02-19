На территории Франции продолжаются протестные акции аграриев, недовольных мерами правительства по их поддержке. Они намерены усилить давление на власти в преддверии международной сельскохозяйственной выставки (Салон сельского хозяйства в Париже), открывающегося в субботу.

Об этом сообщают местные СМИ.

В Марселе в понедельник фермеры на тракторах выехали на центральную площадь перед городским собором и Музеем цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem). Префектура рекомендовала гражданам избегать района Старого порта в центре города. Порядка 50 тракторов из всего региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег направились в город для участия в протестах.

Фермеры также блокируют порт и аэропорты города. Акции проходят по призыву профсоюзов FNSEA и Jeunes agriculteurs.

«Недовольство никуда не делось. То, что люди вернулись к работе, не означает, что вопрос закрыт», — заявил глава FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции Europe 1 в понедельник.

Однако он призвал к мирному проведению Салона сельского хозяйства, открывающегося 24 февраля.

Часть акций фермеров направлена против крупных супермаркетов, которые, по их мнению, не соблюдают закон Egalim о справедливой цене при закупке их продукции. Как сообщает радиостанция France Bleu, с выходных в департаменте Верхние Пиренеи аграрии заваливали магазины покрышками, навозом и различными отходами. Акции затронули почти все крупные сетевые магазины.

Также фермеры отслеживают иностранные грузовики при доставках в магазин и инспектируют их продукцию, выбрасывая ту, которая представляет конкуренцию для французских аналогов. Акции проходят в департаментах Эро, Рона, Майен, Сарт и Гар.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в среду должен провести пресс-конференцию на тему сельского хозяйства. Ранее он сообщил, что представит проект закона о сельском хозяйстве во время проведения международной выставки, которая продлится до 3 марта.