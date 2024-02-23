Наилучшим образом охарактеризовал действия польских фермеров по блокированию сухопутной границы между Украиной и Польшей из-за «зерновой проблемы» мэр Львова Андрей Садовый. «Украинцы буквально поливают кровью поля, рождающие это зерно. Собирать пшеницу на поле, видевшем войну — это как работать сапером. Такие действия — низость и позор», — сказал он.

Удивление вызывает, что «дорогу жизни» для воюющей и остро нуждающейся Украине перекрывают именно польские граждане, которые первыми раскрыли объятия украинским женщинам с детьми, бегущим от войны. Правительство которых наряду с балтийскими странами первыми поддержали Украину и лоббировали ее интересы на Западе.

И сейчас, в условиях жесточайшей войны, развязанной Россией против Украины, когда железная дорога и другой наземный транспорт – единственная возможность для передвижения украинцев, экспорта зерна, экспорта-импорта других товаров, включая продукты питания и другие жизненно необходимые как для гражданского населения, так и для фронта, блокирование сухопутного движения в бизнес-интересах некоторых польских граждан вызывает удивление и возмущение. Прав президент Украины Владимир Зеленский, который происходящее на границе с Польшей называет «эрозией солидарности».

Акции протеста польских фермеров и дальнобойщиков, как известно, продолжаются с осени прошлого года. Они недовольны увеличением налогов и урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими. Еще раньше на границе начали протестовать польские дальнобойщики, недовольные привилегиями, предоставленными украинским водителям фур.

Протестующие пытаются решить свои проблемы с законодательством ЕС за счет Украины. Не задумываясь о тех лишениях, которым их при этом подвергают, думая лишь о своих мелких, сиюминутных, «шкурных» интересах. В то время как именно Украина, ее героическая армия, ее воины грудью стоят на пути агрессора к этим самим границам. В самой Польше прекрасно осознают, что следующей в случае падения Украины, в том числе по причине финансовых потерь от блокирования «дороги жизни», будет польская земля.

О чем уже открыто говорит руководство России – 20 февраля глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов припугнул ЕС тем, что «войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии…». «Польша — следующая в очереди на денацификацию после Украины», — говорил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов еще в марте первого года войны. Но самым тревожным звоночком было умозаключение российского президента в интервью американскому журналисту Карлсону, обвинившего во вторжении нацистской Германии в Польшу в 1939 году, ознаменовавшего начало Второй мировой войны, Варшаву в «несговорчивости». А его заявление в том же интервью, что о вторжении России в Польшу или Латвию «не может быть и речи», вполне закономерно, исходя из опыта, министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем было воспринято утверждением с «нулевым доверием».

Как бы самим этим фермерам и дальнобойщикам не пришлось «собирать чемоданы» и бежать в Германию, молясь при этом, чтобы и она не закрыла границы…

Стоить осознать, что вопрос закрытия сухопутных границ является вопросом национальной безопасности не только Украины, но и самой Польши. Очень серьезно к этому отнесся новый премьер-министр Польши Дональд Туск, пообещав гарантировать поставки помощи в Украину на фоне протестов фермеров и дальнобойщиков на границе между двумя странами. Ведь блокировка польскими дальнобойщиками и фермерами пограничных пунктов, выступающих против конкуренции, вызванной импортом украинской сельскохозяйственной продукции, сопровождающиеся демонстративным вскрытием грузовых вагонов с украинским зерном и высыпанием его на рельсы, может помешать и поставкам так необходимого сейчас фронту оружия.

Еще большую озабоченность вызывает развертывание протестующими плакатов с с советским флагом и призывами к Путину: «Путин, наведи порядок в Украине, Брюсселе и нашем правительстве». Здесь уже прослеживается почерк российских спецслужб и прокси, с чем начали разбираться польские правоохранительные органы. Глава польского кабинета министров же заявил, что Польша не позволит «тем, кто открыто и активно служит пропаганде Путина», воспользоваться протестом фермеров на границе с Украиной. «Любая подобная поддержка путинской пропаганды – это государственная измена, мы не потерпим этого», – подчеркнул Туск.

А пока польское правительство намерено объявить пункты пересечения границы с Украиной «критической инфраструктурой», чтобы обеспечить стабильный приток помощи в Украину. Туск добавил, что в список также будут включены железные дороги и участки автодорог, ведущих в Украину. 28 марта же в Варшаве пройдут официальные переговоры на правительственном уровне.

Будем надеяться, что руководству Польши удастся обуздать вырвавшихся из-под контроля недальновидных бунтовщиков…