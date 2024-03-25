Польские фермеры прекращают блокировку границы с Россией из-за грядущих пасхальных праздников (в этом году католики празднуют Пасху 31 марта – ред.). Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщило Польское радио

Таким образом, акция протеста на границе с РФ в Гжехотках продлилась всего несколько дней. Аграрии 20 марта заблокировали пересечение границы, пропуская одну машину в час.

Отмечается, что аграрии удивлены тем, сколько товаров поступает в Европейский Союз из России.

«Европейский Союз еще не принял решение о запрете импорта зерна из России в Сообщество. Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией постоянно продолжается. Перевозят многое, в том числе везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан», — рассказал Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты.

Несмотря на это, организаторы акции рассказали, что блокаду границы прекращают в связи с предстоящими пасхальными праздниками.

Ранее протестующие были настроены более решительно и анонсировали блокаду российской границы по меньшей мере на месяц.