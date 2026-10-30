КНДР не намерена ограничивать способы реагирования на военную активность США и Республики Корея (РК), которую рассматривает как угрозу своей безопасности. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства обороны республики, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«У нас нет ограничений в выборе мер для поддержания мощной системы сдерживания, способной эффективно противостоять всем угрозам, возникающим в результате военных действий США и их последователей, а также для укрепления контроля над ситуацией на Корейском полуострове и в регионе», — подчеркивается в заявлении.

Минобороны КНДР подвергло критике начавшиеся 26 октября крупномасштабные совместные авиационные учения США и РК Freedom Flag. В ведомстве отметили, что в маневрах задействованы истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, воздушные заправщики и ударные беспилотники. По оценке Пхеньяна, масштабы учений свидетельствуют об их наступательном характере, несмотря на заявления Вашингтона и Сеула об оборонительных целях.

Особую обеспокоенность ведомство также выразило в связи с участием 3-го экспедиционного соединения морской пехоты США в разведывательных учениях на территории РК. В Пхеньяне указали, что их целью является поддержка разработанной в Республике Корея системы превентивного удара Kill Chain. Минобороны предупредило, что подобная активность в условиях напряженности на межкорейской границе повышает риск непреднамеренного вооруженного столкновения.