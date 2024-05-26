Армия КНДР готова принять меры в ответ на провокации США и Южной Кореи, угрожающие суверенитету Северной Кореи. Об этом сообщил замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он уточнил, что речь идет об участившихся нарушениях морской границы. В связи с этим Ким Ган Ир предупредил, что меры могут быть осуществлены «в любой момент, будь то на воде или на суше». В сообщении ЦТАК отмечается, что северокорейское высшее военное руководство 24 мая приказало армии страны «принять наступательные контрмеры в ответ на вышеуказанные провокационные действия врагов против суверенитета» КНДР.