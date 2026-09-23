Президенты Республики Корея (РК) и США Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили возможность диалога с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудников администрации президента РК.

Стороны обсудили проект строительства подводной лодки с атомной силовой установкой, права на обогащение урана и использование отработанного топлива, передачу от Вашингтона Сеулу права командования Вооруженными силами РК в военное время, а также сотрудничество в судостроении.

Советник по национальной безопасности РК Ви Сон Лак отметил, что Дональд Трамп и Ли Чжэ Мён подтвердили стремление к диалогу с Пхеньяном. США и Республика Корея договорились поддерживать связь в целях возобновления переговоров с КНДР и установления прочного мира на Корейском полуострове.

Неназванный сотрудник администрации рассказал, что Трамп периодически обозначал интерес к сотрудничеству в судостроении. Ли Чжэ Мён говорил о наращивании самостоятельного военного потенциала РК, включая рост военных расходов и атомную подводную лодку. При этом США и Республика Корея якобы не обсуждали ситуацию в Ормузском проливе. Ранее Ли Чжэ Мён сказал, что отправка военных РК в регион, если произойдет, не будет связана с участием в боевых действиях.