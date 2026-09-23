США провели летные испытания корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

Запуск производился с помощью метеорологической зондирующей ракеты Atrax и был предназначен для измерения аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу. Полученные данные планируется использовать при разработке неядерных компонентов W93. Эти работы ведутся в Национальных лабораториях Sandia.

W93 станет первой за почти 40 лет полностью новой термоядерной боеголовкой, создаваемой в США. Программа ее разработки стартовала в мае 2022 года и реализуется при участии Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США в штате Нью-Мексико.

Начало серийного производства W93 намечено на середину 2030-х годов. Боеголовками планируется оснащать баллистические ракеты стратегических атомных подводных лодок класса Columbia.