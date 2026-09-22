Соединённые Штаты, Дания и власти Гренландии – автономной части Датского королевства – 22 сентября подписали соглашение об обеспечении безопасности Гренландии, крупнейшего в мире арктического острова, расположенного к северо-западу от американского континента и к северо-востоку от Европы.

Соглашение предусматривает возможность создания дополнительных американских оборонных объектов в Гренландии. В качестве возможных мест размещения называются Местерсвиг на востоке острова и Нарсарсуак на юге. Решение о размещении американских баз будет принимать правительство Дании по согласованию с США, а конкретные условия и технические параметры стороны определят позднее.

Местерсвиг и Нарсарсуак рассматриваются как стратегически важные пункты для расширения военного присутствия в Арктике.

Новый договор расширяет прежние договоренности: США получают дополнительные возможности для размещения военных в Гренландии, а также право блокировать размещение на острове военной инфраструктуры и инвестиции третьих стран, не входящих в НАТО. Предполагается также, что соглашение продолжит действовать в случае обретения Гренландией независимости.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала соглашение долгосрочным и подчеркнула, что оно отвечает интересам не только Дании и Гренландии, но и США, НАТО и Европы.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, она подчеркнула, что Копенгаген разделяет его позицию о недопустимости усиления противников США в Гренландии.

По словам Фредериксен, соглашение также «признаёт определяющий исторический и продолжающийся вклад США в безопасность и оборону Гренландии».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил, что соглашение должно окончательно снять вопросы о внешнеполитической ориентации острова.

«Мы были, остаемся и будем надежным другом Соединенных Штатов и частью западного альянса. Ваша безопасность — это наша безопасность, а наша безопасность — ваша», — добавил он.

Дональд Трамп говорил о необходимости американского контроля над Гренландией еще во время своего первого президентского срока в 2017–2021 годах, в том числе предлагая купить остров. После возвращения в Белый дом в начале 2025 года он неоднократно заявлял, что для США важен сам контроль над Гренландией, а не его форма, и не исключал присоединения острова. Трамп объяснял это стратегическим положением Гренландии и угрозой усиления там влияния России и Китая.

Власти Дании и Гренландии исключали передачу острова США. Аналогичную позицию занимали страны Евросоюза, что привело к напряженности в отношениях с Вашингтоном. В прошлом году сообщалось, что на саммите НАТО Трамп и генеральный секретарь альянса Марк Рютте обсуждали вариант расширения американского военного присутствия в Гренландии без изменения её суверенитета.

США при этом уже имеют широкие права на военное присутствие в Гренландии по соглашению с Данией 1951 года, а на острове действует американская военная база. Критики Трампа в связи с этим ставили под сомнение необходимость нового соглашения. (svoboda.org)