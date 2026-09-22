Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил недоумение в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, назвав их «ненужной конфронтацией» по отношению к Украине.

Мадьяр, выступая в венгерском парламенте 21 сентября, сообщил, что страна не присоединится к созданной Украиной и ещё несколькими странами региона Карпатской инициативе. Утверждалось, что её участниками станут 8 стран, включая Венгрию, однако Мадьяр заявил, что по «важным причинам» Будапешт отказался от участия — что стало для Киева сюрпризом. Сибига написал в соцсети X, что не понимает причин категорического отказа Венгрии от участия.

Другое заявление Мадьяра касалось меморандума, подписанного венгерской компанией MOL и украинским «Нафтогазом» относительно возможности хранения украинских стратегических запасов нефти в Венгрии. Премьер-министр заявил, что, пока у власти в Венгрии правительство его партии «Тиса», в стране не будет никакого хранилища нефти для Украины. Сибига назвал это заявление «политическим вмешательством в прагматические деловые отношения». По словам главы МИД Украины, последние венгерские заявления дают основания думать, что, «хотя Виктор Орбан и покинул свой пост, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать».

Как Мадьяр, так и глава МИД Венгрии Анита Орбан ответили Сибиге, оставив комментарии под его постом в X. Венгерский премьер написал, что объявлять какую-либо страну участником международного объединения без её согласия совершенно неприемлемо, и привёл аналогию: «Привет, мы создали в соседней деревне футбольную команду. Мы друг друга не знаем, но ты в команде, и ты должен принести мяч». Анита Орбан написала, что сравнивать новое правительство Венгрии со старым некорректно, поскольку правительство Мадьяра уже не раз пошло навстречу Украине.

Петер Мадьяр пришёл к власти весной этого года после того, как его сторонники одержали победу на выборах над партией прежнего премьера Орбана, при котором отношения Киева и Будапешта были очень плохими. При Мадьяре Венгрия перестала блокировать в ЕС одобрение санкций против России и начала осуждать российские удары по Украине.

В то же время, как и обещал Мадьяр, Венгрия по-прежнему отказывается от военной помощи Украине и не участвует в обеспечении кредита ЕС для этой страны.

Улучшение отношений с Украиной в Венгрии увязывают с защитой прав венгерского меньшинства, живущего на западе Украины. Сообщалось, что по ряду вопросов были достигнуты договорённости. Мадьяр, однако, до сих пор не посетил Украину, хотя и встречался с Владимиром Зеленским на полях международных саммитов. Сообщалось, что разногласия вызывает место встречи — венгерский премьер настаивает на встрече в Берегово в Закарпатье, где проживает много этнических венгров. (svoboda.org)