Дональд Трамп остался без съемочной группы президентского пула накануне выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Телекомпания CNN, которая по ротации должна была обеспечивать на этой неделе картинку с мероприятий с участием президента, отказалась это делать. А четыре других крупнейших телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. В ответ Белый дом заявил о создании собственного стримингового сервиса.

Такой беспрецедентный бойкот связан с тем, что в пятницу Трамп запретил CNN, а также изданиям Politico и MS NOW работать в Белом доме из-за их, как он выразился, негативного освещения его деятельности.

И хотя Fox News, ABC, NBC и CBS под запрет не попали, они заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение, пока эти ограничения остаются в силе.

«Сообщаем, что с сегодняшнего дня телевизионный пул не будет освещать мероприятия с участием президента, предназначенные для освещения пулом», — говорится в сообщении главы вашингтонского бюро Fox News Брайана Боутона, который в настоящее время возглавляет пул.

«Вся остальная работа пула продолжится в обычном режиме, включая освещение работы Конгресса, высокопоставленных лиц и отдельных мероприятий в Вашингтоне и по всей стране. По мере развития ситуации мы будем сообщать дополнительную информацию», — также говорится в заявлении Боутона.

Таким образом президент США отправился в понедельник в Нью-Йорк без основной медиакоманды президентского пула.

Вскоре после этого Белый дом запустил собственный стриминговый канал Trump TV, который круглосуточно транслирует видеоролики с участием президента.

Как сообщается, этот канал в срочном порядке транслировал церемонию, где Трамп перед отлетом в Нью-Йорк перерезал ленточку на новой вертолетной площадке для Marine One на Южной лужайке Белого дома. Однако слов президента не было слышно.

В понедельник CNN, Politico и MS NOW заявили, что подадут в суд на администрацию Трампа. (bbc.com)